Профессиональные навыки:
Знание компьютера и Интернет на уровне администратора сайта.
Знание программ:
• Офисные:
MS Office (Word, Exel, PowerPoint, Acsess, Publisher, FrontPage), Open Office
• Графические:
Adobe Photoshop, Corel Draw, 3DSMax (основы)
• Браузеры:
Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox, Safari, Google Chrome.
• Серверы:
U-serv (FTP), Titan FTP, Xlight FTP Server, Apache PHP Server.
• Создание и продвижение сайтов:
1C Bitrix, Joomla, PagePromoter, site-auditor, DreamWeaver, CS Sape Master, Yazzle, AllSubmitter, Semonitor, SMILE SEO Tools, Site Control, DWatcher, Xenu, Yccy, Sespider
• Почта:
Outlook, The Bat
• Работа с БД:
Ms SQL Server, My SQL Server, Acsess
• Языки программирования (начальный уровень):
PHP, HTML, Java
• А также: знание прикладных программ для работы с видео, знание 1С Бухгалтерии, знание основ администрирования локальных сетей и серверов, знание компьютерного железа, установки и настройки ОС семейств Windows, Linux, Mac, Cisco
Основы поисковой оптимизации контента (Seo):
Продвижение в сайтов в поисковых системах.
Выполняю качественный рерайтинг, самостоятельное написание статей на любые темы.
Отслеживание статистики, мониторинг сайтов аналогичной тематики.
Формирование контента для сайта: описание продукта, подбор изображения, ценовые каталоги, статьи, анонсы.
Ведение переговоров.
Некоторые проекты:
Продвижение сайта в Интернет, регистрация сайта в поисковых системах и каталогах, размещение информации на тематических сайтах, каталогах, форумах (http://jokes-post.com/ , http://www.globex.com.ru/ )
Администрирование и поддержка сайта, так же обновление контента (http://greenstreetprofits.com/ (сайт донор – проект закрыт ), http://www.rpc.ru/ (В основе сайта лежит база данных MS SQL) , http://demo.rpc.ru/ , http://fw.local.flashcap.com:8899/ (сайт пока находится на локале), http://yourcareerquiz.com/)
Поддержка, администрирование и обслуживание ресурса, оптимизация статей под поисковые системы (http://leadogenerator.ru/ )
Поиск новых клиентов, продвижение продуктов компании. Изучение и освоение B2B.
Иностранный язык – хорошее знание английского языка
Скорость печати не менее 200 знаков в минуту.
Личные качества:
Аналитический склад ума, работоспособность, способность к прогнозированию, настойчивость, коммуникабельность, общительность, позитивность. умение наладить контакт с людьми, управление проектами сферы информационных технологий.