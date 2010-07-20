Копирайтер, модератор, администратор

Профессиональные навыки:

Знание компьютера и Интернет на уровне администратора сайта.

Знание программ:

• Офисные:

MS Office (Word, Exel, PowerPoint, Acsess, Publisher, FrontPage), Open Office

• Графические:

Adobe Photoshop, Corel Draw, 3DSMax (основы)

• Браузеры:

Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox, Safari, Google Chrome.

• Серверы:

U-serv (FTP), Titan FTP, Xlight FTP Server, Apache PHP Server.

• Создание и продвижение сайтов:

1C Bitrix, Joomla, PagePromoter, site-auditor, DreamWeaver, CS Sape Master, Yazzle, AllSubmitter, Semonitor, SMILE SEO Tools, Site Control, DWatcher, Xenu, Yccy, Sespider

• Почта:

Outlook, The Bat

• Работа с БД:

Ms SQL Server, My SQL Server, Acsess

• Языки программирования (начальный уровень):

PHP, HTML, Java

• А также: знание прикладных программ для работы с видео, знание 1С Бухгалтерии, знание основ администрирования локальных сетей и серверов, знание компьютерного железа, установки и настройки ОС семейств Windows, Linux, Mac, Cisco

Основы поисковой оптимизации контента (Seo):

Продвижение в сайтов в поисковых системах.

Выполняю качественный рерайтинг, самостоятельное написание статей на любые темы.

Отслеживание статистики, мониторинг сайтов аналогичной тематики.

Формирование контента для сайта: описание продукта, подбор изображения, ценовые каталоги, статьи, анонсы.

Ведение переговоров.

Некоторые проекты:

Продвижение сайта в Интернет, регистрация сайта в поисковых системах и каталогах, размещение информации на тематических сайтах, каталогах, форумах (http://jokes-post.com/ , http://www.globex.com.ru/ )

Администрирование и поддержка сайта, так же обновление контента (http://greenstreetprofits.com/ (сайт донор – проект закрыт ), http://www.rpc.ru/ (В основе сайта лежит база данных MS SQL) , http://demo.rpc.ru/ , http://fw.local.flashcap.com:8899/ (сайт пока находится на локале), http://yourcareerquiz.com/)

Поддержка, администрирование и обслуживание ресурса, оптимизация статей под поисковые системы (http://leadogenerator.ru/ )

Поиск новых клиентов, продвижение продуктов компании. Изучение и освоение B2B.

Иностранный язык – хорошее знание английского языка

Скорость печати не менее 200 знаков в минуту.

Личные качества:

Аналитический склад ума, работоспособность, способность к прогнозированию, настойчивость, коммуникабельность, общительность, позитивность. умение наладить контакт с людьми, управление проектами сферы информационных технологий.