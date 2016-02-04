Специалист по подбору персонала

Опыт работы

- Поиск и подбор персонала на позиции различного уровня;

- Проведение первичных телефонных интервью;

- Проведение первичных собеседований;

- Размещение вакансий на различных сайтах;

- Работа с базой данных;

- Адаптация вновь принятых сотрудников;

- Критерии установленных сроков подбора;

- Отчетность по результатам работы

[table]

Дополнительная информация

Обо мне

Стрессоустойчива, сдержанна, коммуникабельна, внимательна, аккуратна, пунктуальна, координирование

действий в разных направлениях, ответственность к исполнению поставленных задач,

одинаково эффективно работаю в команде и самостоятельно.

Готова учиться всему новому;

Умение слушать других и быстро принимать решение в нестандартных ситуациях;

Обязательность, порядочность, пунктуальность.

Бесконфликтность и стрессоустойчивость, блестящие навыки общения с людьми;

Умение вести делопроизводство;

Умение работать с офисной оргтехникой, факс принтер, ксерокс;

Умение работать с конфиденциальной информацией;

Продвинутый пользователь ПК, компьютерных программ Microsoft Word, Excel,

PowerPoint, Outlook, 1С 8.2 и другие.

[/table]