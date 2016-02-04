Опыт работы
- Поиск и подбор персонала на позиции различного уровня;
- Проведение первичных телефонных интервью;
- Проведение первичных собеседований;
- Размещение вакансий на различных сайтах;
- Работа с базой данных;
- Адаптация вновь принятых сотрудников;
- Критерии установленных сроков подбора;
- Отчетность по результатам работы
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Дополнительная информация
Обо мне
Стрессоустойчива, сдержанна, коммуникабельна, внимательна, аккуратна, пунктуальна, координирование
действий в разных направлениях, ответственность к исполнению поставленных задач,
одинаково эффективно работаю в команде и самостоятельно.
Готова учиться всему новому;
Умение слушать других и быстро принимать решение в нестандартных ситуациях;
Обязательность, порядочность, пунктуальность.
Бесконфликтность и стрессоустойчивость, блестящие навыки общения с людьми;
Умение вести делопроизводство;
Умение работать с офисной оргтехникой, факс принтер, ксерокс;
Умение работать с конфиденциальной информацией;
Продвинутый пользователь ПК, компьютерных программ Microsoft Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, 1С 8.2 и другие.
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