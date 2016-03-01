Сама программа должна запускаться на компьютере. Функции программы: Лайки, загрузка аккаунтов и т.д. Указывайте пожалуйста сколько хотите за написание программы и контакты для связи.
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно создать приложение без джейлбрейка которое будет менять местоположение для любых приложений или чего то одного. Допустим для Яндекс навигатора или VK То есть это будет приложение в котором можно выбрать любое место на карте и оно ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Ищем видеомонтажника только из Москвы и Московской области любого возраста. Нужно сделать красивые переходы. Подборка музыки на задний план. Эффекты взрывов,выстрелов и т.д. Указывайте пожалуйста свой реальный возраст, в каких программах работаете и как с вами связаться. (VK,ICQ,SKYPE и ...Видеомонтаж30 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется продвижение в Вконтакте. Нужны качественные подписчики в группу или публичную страницу. ( БЕЗ СОБАК ) Пишите для связи: Skype,ICQ, и т.д. Также указывайте свои цены за 1000 подписчиков.Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать приложение без джейлбрейка которое будет менять местоположение для любых приложений. Допустим для Яндекс навигатора,VK и т.д. То есть это будет приложение в котором можно выбрать любое место на карте и оно будет показывать его. Сделать желательно ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт8 лет назад
1) Фото 1 нужно сделать как фото 2 2) Груди нужно увеличить до 4 размера 3) Голову нужно сделать ровно!("Пример: фото 3") А не набок как на 1 фото 4) Желательно скидывать черновой вариант ("Пример: фото 4") рисукон должен ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт8 лет назад