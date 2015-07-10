Наполнение сайтов, составление описания товара, обработка фотографий.

С контентом сайтов начал работать с 2013 года и до сих пор развиваюсь в этом направление.

Прошел обучение в Digital-агентстве по наполнению сайта, также прошел обучение и получил сертификат "Контент-менеджер" в 1С-Битрикс.

Имеются базовые знания HTML.

На данный момент работал только с Битриксом, но базовые знания других популярных движков имеются.

Обработку фотографий делаю в Adobe Photoshop CS5.

Сайты на которых работаю:

http://imperiasporta.com/

http://www.grad22.com/