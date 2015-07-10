Наполнение сайтов, составление описания товара, обработка фотографий.
С контентом сайтов начал работать с 2013 года и до сих пор развиваюсь в этом направление.
Прошел обучение в Digital-агентстве по наполнению сайта, также прошел обучение и получил сертификат "Контент-менеджер" в 1С-Битрикс.
Имеются базовые знания HTML.
На данный момент работал только с Битриксом, но базовые знания других популярных движков имеются.
Обработку фотографий делаю в Adobe Photoshop CS5.
Сайты на которых работаю:
Действие аккаунта приостановлено!
Наполнение сайтов
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