NeobuKrustofer

Резюме

Всем привет! Меня зовут Гаянэ и я smm-щик. Занимаюсь ведением и продвижением групп и сообществ в социальных сетях.

В основном веду бизнес аккаунты в Инстаграме, могу также продвигать в Вконтакте.

Занимаюсь продвижением бизнеса и блога!

С готовностью берусь за новые проекты и всегда довожу дело до конца.

Опыт работы: 3 месяца.

Что входит в продвижение Инстаграма: - Ведение одного блога или бизнес аккаунта. - Изучение основных конкурентов, анализ их аккаунта.- Определение целевой аудитории группы.- Наполнение группы контентом. - Ежедневная публикация, 1-2 поста в день (Посты строго по тематике группы - рекламные, развлекательные, информационные, познавательные). - Работа с подписчиками (комментариями, заявками, негативом) - Модерация( ежедневное удаление спама, нецензурных комментариев) - -Привлечение клиентов без вложений.-Увеличение подписок на ваш аккаунт за счет ежедневных постов. -Анализ постов и построение гипотез, как можно увеличить охват.-Написание продающих текстов для Инстаграма.-По вашему запросу создание рекламной компании.

А также продвигаю группы в Вконтакте.