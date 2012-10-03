Пишу статьи, за которые не стыдно - только качественный контент

Приветствую Вас!

Благодарю за интерес ко мне.

Предлагаю такое меню:

* Статьи и тексты – грамотные, структурированные, для людей и для машин, разных стилей и на различную тематику

* Рерайт – глубокий, оригинальный, осмысленный

* Постинг в блоги – аккуратный, с картинками и SEO

* Описание товаров – яркое, привлекающее клиентов

* Курсовые – серьезные, правильные, аналитические

* Рефераты (доклады, речи) – емкие, для требовательных преподавателей

Стоимость при написании статей – от 1 wmz 1000 знаков б/п

По прочим проектам - цена договорная

Буду рада четкому Техзаданию и требованиям

При выполнении заказов от 10 000 - предоплата желательна

Если вы хотите купить качественный контент для своих сайтов – мы с вами удачно встретились!

Сомневаетесь?

Вот некоторые из моих работ:

http://neo-horizon.ru/ - автор статей и контент-менеджер

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-50151/ - статья на тему социологии

http://inflat.ru/news/remkvar/136-znakomimsya-s-furnituroy-dlya-plastikovyh-okon.html- и про окна я могу

http://www.annayoga.ru/praktikum/zverinye-pozy-v-yoge.html - очень люблю статьи про йогу

http://solmy.ru/dlya-chego-i-komu-prigoditsya-mini-pechka/ - и про бытовую технику

Будем работать?