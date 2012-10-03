Приветствую Вас!
Благодарю за интерес ко мне.
Предлагаю такое меню:
* Статьи и тексты – грамотные, структурированные, для людей и для машин, разных стилей и на различную тематику
* Рерайт – глубокий, оригинальный, осмысленный
* Постинг в блоги – аккуратный, с картинками и SEO
* Описание товаров – яркое, привлекающее клиентов
* Курсовые – серьезные, правильные, аналитические
* Рефераты (доклады, речи) – емкие, для требовательных преподавателей
Стоимость при написании статей – от 1 wmz 1000 знаков б/п
По прочим проектам - цена договорная
Буду рада четкому Техзаданию и требованиям
При выполнении заказов от 10 000 - предоплата желательна
Если вы хотите купить качественный контент для своих сайтов – мы с вами удачно встретились!
Сомневаетесь?
Вот некоторые из моих работ:
http://neo-horizon.ru/ - автор статей и контент-менеджер
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-50151/ - статья на тему социологии
http://inflat.ru/news/remkvar/136-znakomimsya-s-furnituroy-dlya-plastikovyh-okon.html- и про окна я могу
http://www.annayoga.ru/praktikum/zverinye-pozy-v-yoge.html - очень люблю статьи про йогу
http://solmy.ru/dlya-chego-i-komu-prigoditsya-mini-pechka/ - и про бытовую технику
Будем работать?