О себе :
Честный, амбициозный, готовый обучаться новому.
С желанием трудиться, прокачивать свои навыки радовать людей, и заработать.
Занимаюсь : графическим дизайном, видеомонтажом, написание текстов (статьи, презентации) и стихов, созданием иллюстраций, продвижением в соц. сетях., так же могу вести любые блоги.
Имею навыки пользования такими программа как : Abode Photoshop, Adobe Premiere Pro,. (Способен работать практически с любыми графическими и текстовыми редакторам),.
Чуть о себе...
(сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит)
Отзывчивый, схватывающий на лету, идущий к развитию, с хорошей фантазией и грамотной речью., имеющий чувство стиля и слуха.
Всем любви и счастья.