Пишу статьи о жизни на разную тематику
Имею высшее юридическое образование. Пишу статьи на разные тематики: мужчина и женщина, мода, стиль, красота, философия отношений, любовь, жизненные истории, юридические статьи (права и реальность).
Есть авторские работы, чистый креатив, есть рерайт (http://www.ladyboss.com.ua/style/nogti/ и http://www.ladyboss.com.ua/health/cherlideng/).
Веду рубрику "Юридическая консультация" на сайте Lady Boss
Портфолио
- Что такое черлиденг227 просмотров
- Человеческая подлость165 просмотров
- Изнасилование. Права и реальность153 просмотра