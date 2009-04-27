Пишу статьи о жизни на разную тематику

Имею высшее юридическое образование. Пишу статьи на разные тематики: мужчина и женщина, мода, стиль, красота, философия отношений, любовь, жизненные истории, юридические статьи (права и реальность).

Есть авторские работы, чистый креатив, есть рерайт (http://www.ladyboss.com.ua/style/nogti/ и http://www.ladyboss.com.ua/health/cherlideng/).

Веду рубрику "Юридическая консультация" на сайте Lady Boss

http://www.ladyboss.com.ua/urkonsult/