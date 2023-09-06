Елизавета NeonbathyscapheNeonbathyscaphe
32 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Ретушь фотографий и аэросъёмка
Ретуширую и занимаюсь подбором изображений для каталогов, журналов, интернет-пространств.
Два года работы создателем визуального контента в компании онлайн-бронирований и туров GetYourGuide.de
Услуги:
Подбор изображений на стоках и отбор фотоматериала со съемок
Конвертация raw-изображений
Цветокоррекция
Работа с цветом визуального контента в едином стиле бренда.
Ретушь изображений от легкой до Hi-end
Фотомонтаж, замена цвета.
Софт:
Capture One
Adobe Bridge
Adobe Lightroom
Adobe Photoshop
Figma
MacOs
Wacom
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Ретушь и обтравка1 просмотр
- Предметная/фуд ретушь16 просмотров
- High-end ретушь80 просмотров
- High-end ретушь43 просмотра
- Цветокоррекция и ретушь фотографий36 просмотров
- Портретная ретушь37 просмотров
- Аэросъемка фото и видео 4k59 просмотров
- Предметная ретушь и обтравка33 просмотра
- Ретушь фотографий29 просмотров
- Интерьерная ретушь32 просмотра
Фотосъемка
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