Ретушь фотографий и аэросъёмка

Ретуширую и занимаюсь подбором изображений для каталогов, журналов, интернет-пространств.

Два года работы создателем визуального контента в компании онлайн-бронирований и туров GetYourGuide.de

Услуги:

Подбор изображений на стоках и отбор фотоматериала со съемок

Конвертация raw-изображений

Цветокоррекция

Работа с цветом визуального контента в едином стиле бренда.

Ретушь изображений от легкой до Hi-end

Фотомонтаж, замена цвета.

Софт:

Capture One

Adobe Bridge

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop

Figma

MacOs

Wacom