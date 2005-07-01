Neradenko_Olesya

Нераденко Олеся Володимирівна

Вік: 24 роки.

Адреса: Україна, Черкаська обл., м. Сміла.

Телефон: 8(096)2877651, 8(04733)21980.

Адреса електронної пошти: [email protected].

Мета: Отримати роботу програміста Oracle, C#/.NET. Можливі інші варіанти близькі до вище вказаного. Тип роботи: постійна, бажано віддалена і з вільним графіком або неповний робочий день.

Знання мов програмування:

Досвід роботи з C#/.NET і Oracle.

Також маю певні знання по наступним мовам:

- Inter Base;

- C++;

- Delphi;

- Prolog;

- Visual Basic;

- 1C - бухгалтерія;

- JavaScript;

- Java;

- HTML;

- VHDL;

- OpenGL.

Знайома з програмними продуктами BPWin та Microsoft Project.

Досвід роботи:

02.12.2005 - по сьогоднішній день ТОВ «Компанія облікові системи», м. Київ.

Напрямок діяльності компанії: розробка, впровадження та супроводження програмного забезпечення.

Посада: інженер-програміст I-категорії.

Займалася розробкою та супроводженням підсистем «Управління договорами» та «Управління кадрами», елементів підсистем «Управління фінансовими потоками» та «Консолідований аналіз та звітність».

Основні обов’язки:

- розробка окремих постановок задач;

- розробка проектних та методологічних рішень;

- розробка та опис структур баз даних (Oracle);

- написання запитів, хранимих процедур, тригерів, оптимізація написаних запитів (Oracle);

- розробка серверної та клієнтської частин модулів (C#/.NET);

- розробка документації до програмного забезпечення;

- супроводження розроблених модулів;

- розробка форм друку документів та звітів;

- конвертація інформації поданої у вигляді зовнішніх форматів в базу Oracle;

- робота з bug-tracing-системами і системами контролю версій SVN.

01.07.2005 – 01.12.2005 ПП «Суперком», м. Черкаси.

Напрямок діяльності: розробка, впровадження та супроводження програмного забезпечення.

Посада: інженер-програміст.

Займалась розробкою програмного забезпечення на C#/.NET та Oracle.

24.01.2005 – 30.06.2005 (проходження переддипломної практики та написання дипломного проекту) КБ «Оризон-Навігація», м. Сміла, Черкаська обл.

Напрямок діяльності підприємства: розробка, випуск та обслуговування навігаційних приладів.

Посада: інженер-програміст.

Дипломний проект на тему: «Програмне забезпечення генератора траєкторій на базі імітатора сигналів CH-3803».

Мова програмування C++ Builder5. Робота з файлами та портами.

Освіта:

2000 – 2005 Закінчила з відзнакою Черкаський державний технологічний університет (денна форма навчання) і отримала кваліфікацію інженера-програміста.

Факультет інформаційних технологій і систем.

Спеціальність: програмне забезпечення автоматизованих систем.

Особисті дані:

Народилася: 07 грудня 1983 року в смт. Краснокутськ Харківської області.

Сімейний стан: одружена, маю сина 2007 року народження.

Особисті якості:

- відповідальна;

- логічний склад розуму;

- пунктуальна;

- роботу виконую якісно;

- здатна до самонавчання;

- цілеспрямована;

- порядна;

- маю бажання до розширення та вдосконалення знань.

Додаткова інформація: Знання англ. мови – читаю зі словником.