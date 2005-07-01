Neradenko_Olesya

Олеся Нераденко Neradenko_OlesyaNeradenko_Olesya
Нераденко Олеся Володимирівна
Вік: 24 роки.
Адреса: Україна, Черкаська обл., м. Сміла.
Телефон: 8(096)2877651, 8(04733)21980.
Адреса електронної пошти: [email protected].
Мета: Отримати роботу програміста Oracle, C#/.NET. Можливі інші варіанти близькі до вище вказаного. Тип роботи: постійна, бажано віддалена і з вільним графіком або неповний робочий день.
Знання мов програмування:
Досвід роботи з C#/.NET і Oracle.
Також маю певні знання по наступним мовам:
- Inter Base;
- C++;
- Delphi;
- Prolog;
- Visual Basic;
- 1C - бухгалтерія;
- JavaScript;
- Java;
- HTML;
- VHDL;
- OpenGL.
Знайома з програмними продуктами BPWin та Microsoft Project.
Досвід роботи:
02.12.2005 - по сьогоднішній день ТОВ «Компанія облікові системи», м. Київ.
Напрямок діяльності компанії: розробка, впровадження та супроводження програмного забезпечення.
Посада: інженер-програміст I-категорії.
Займалася розробкою та супроводженням підсистем «Управління договорами» та «Управління кадрами», елементів підсистем «Управління фінансовими потоками» та «Консолідований аналіз та звітність».
Основні обов’язки:
- розробка окремих постановок задач;
- розробка проектних та методологічних рішень;
- розробка та опис структур баз даних (Oracle);
- написання запитів, хранимих процедур, тригерів, оптимізація написаних запитів (Oracle);
- розробка серверної та клієнтської частин модулів (C#/.NET);
- розробка документації до програмного забезпечення;
- супроводження розроблених модулів;
- розробка форм друку документів та звітів;
- конвертація інформації поданої у вигляді зовнішніх форматів в базу Oracle;
- робота з bug-tracing-системами і системами контролю версій SVN.
01.07.2005 – 01.12.2005 ПП «Суперком», м. Черкаси.
Напрямок діяльності: розробка, впровадження та супроводження програмного забезпечення.
Посада: інженер-програміст.
Займалась розробкою програмного забезпечення на C#/.NET та Oracle.
24.01.2005 – 30.06.2005 (проходження переддипломної практики та написання дипломного проекту) КБ «Оризон-Навігація», м. Сміла, Черкаська обл.
Напрямок діяльності підприємства: розробка, випуск та обслуговування навігаційних приладів.
Посада: інженер-програміст.
Дипломний проект на тему: «Програмне забезпечення генератора траєкторій на базі імітатора сигналів CH-3803».
Мова програмування C++ Builder5. Робота з файлами та портами.
Освіта:
2000 – 2005 Закінчила з відзнакою Черкаський державний технологічний університет (денна форма навчання) і отримала кваліфікацію інженера-програміста.
Факультет інформаційних технологій і систем.
Спеціальність: програмне забезпечення автоматизованих систем.
Особисті дані:
Народилася: 07 грудня 1983 року в смт. Краснокутськ Харківської області.
Сімейний стан: одружена, маю сина 2007 року народження.
Особисті якості:
- відповідальна;
- логічний склад розуму;
- пунктуальна;
- роботу виконую якісно;
- здатна до самонавчання;
- цілеспрямована;
- порядна;
- маю бажання до розширення та вдосконалення знань.
Додаткова інформація: Знання англ. мови – читаю зі словником.