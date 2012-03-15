Август 2005 — Февраль 2009

Центральная Студия Интернет Дизайна — Информационные технологии/системная интеграция

менеджер отдела интернет рекламы

Отдел интернет-рекламы. Помощник SEO-оптимизатора.

Март 2009 — Ноябрь 2010

СмартСЕО — Информационные технологии/системная интеграция

менеджер проектов

Проект http://www.redwoodmebel.ru

Разработка структуры сайта. Наполнение контентом: поиск информации в интернете, добавление материалов на сайт (новости. пресс-релизы и т. д.). Написание статей. Ведение форума. Общение с web-программистами, постановка задач.

Так же - поиск в интернете акутальной информации на разные темы, ее структурирование.

Декабрь 2010

ООО "Мюон" — Информационные технологии/системная интеграция

контент-менеджер

проект: сайт http://www.kaspersky.com/ и региональные версии.

Миграция сайтов "Лаборатории Касперского". Ручной перенос контента (включая элементы верстки) и структуры сайтов на новую платформу - CMS Tridion (Голландия) - система управления для больших корпоративных мультиязычных сайтов, основана на принципе наследственности языковых версий. Также, на начальной стадии проекта - освоение и частичное тестирование системы (для системы не существовало полноценной русскоязычной или англоязычной документации, только минимальные краткие инструкции).