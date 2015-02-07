NeronSparda

Забиваю заказчиков в ТОП1 интеллектом.

3 года занимаюсь интернет-маркетингом.

Поисковая оптимизация, поисковый маркетинг, социальный маркетинг, контекстная реклама и остальное — это инструменты. Не стоит на них молиться и думать, что ТОП1 — это залог монополии. Элементарное доказательство — «Газпром» не продвигается по запросу "газ".

Я — интернет-маркетолог, человек, которому знакомы некоторые инструменты, который уместно их применяет, который способен разработать новые методы продвижения продукта. Если вам нужно закупить ссылки, то зачем искать SEOшника? Rokee, Seohammer, Seopult — куча сервисов сделает это дешевле и, в 99% случаев, качественнее. Правда ссылки такого рода не интересуют поисковые системы уже 2 года, но так вы меньше денег потратите впустую.

Предлагаю смотреть на ситуацию объективно:

Есть продукт. Он способен удовлетворить какой-то спрос. Зачем вам «Велосипед Карелмана»? Спрос нужно удовлетворять, а не пытаться создать. Для этого достаточно ответить на вопросы: «Кому нужен продукт?», «Где их найти?», «Как показать?»

Если вы испытываете затруднения с ответами — обратитесь ко мне.