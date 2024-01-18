Профессиональный Копирайтер
🎨 Цвета и слова - мои инструменты, а ваша история - мое поле творчества!
Обо мне:
За 2,5 года копирайтинга я превратил каждое слово в магию, каждую фразу в увлекательное приключение и каждый проект в произведение искусства. Мое призвание - делать тексты, которые не просто читают, а ощущают. Каждая точка - это маленький красочный ход к вашему успеху.
Мои навыки:
🖋️ Продающий копирайтинг: Превращаю идеи в убедительные, лаконичные и эмоционально заряженные тексты, манящие клиентов.
🎯 Целевая аудитория: Исследую и понимаю, что нужно вашим клиентам, чтобы создать точное попадание в цель.
🌐 SEO-оптимизация: Помогу вашему контенту всплыть на вершину поисковых запросов.
💡 Креативность и инновации: Ищу новые подходы и идеи для донесения вашего сообщения до аудитории.
Мой опыт:
🏢 UnitContent, 2021 - 2022
Успешные проекты в области копирайтинга для различных заказчиков.
🏢 Студия копирайтинга Контентим - Тексты для IT, 2022 - 2023
Создание эффективных текстов в IT-сфере, обогащенных техническими деталями и привлекающих целевую аудиторию.
Образование:
🎓 Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ), 2023
Журналистика
Связь:
📧 Email: [email protected]
📞 Телефон: +7 962 423 89 42
Я готов приняться за проект, который:
Заставит ваш бренд говорить с сердцем клиентов.
Привлечет ваших клиентов на новый уровень взаимодействия.
Сделает вашу компанию незабываемой в глазах аудитории.
Не могу дождаться, чтобы помочь вам сделать ваш бренд незабываемым!