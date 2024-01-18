Профессиональный Копирайтер

🎨 Цвета и слова - мои инструменты, а ваша история - мое поле творчества!

Обо мне:

За 2,5 года копирайтинга я превратил каждое слово в магию, каждую фразу в увлекательное приключение и каждый проект в произведение искусства. Мое призвание - делать тексты, которые не просто читают, а ощущают. Каждая точка - это маленький красочный ход к вашему успеху.

Мои навыки:

🖋️ Продающий копирайтинг : Превращаю идеи в убедительные, лаконичные и эмоционально заряженные тексты, манящие клиентов.

🎯 Целевая аудитория : Исследую и понимаю, что нужно вашим клиентам, чтобы создать точное попадание в цель.

🌐 SEO-оптимизация : Помогу вашему контенту всплыть на вершину поисковых запросов.

💡 Креативность и инновации: Ищу новые подходы и идеи для донесения вашего сообщения до аудитории.

Мой опыт:

🏢 UnitContent , 2021 - 2022 Успешные проекты в области копирайтинга для различных заказчиков.

🏢 Студия копирайтинга Контентим - Тексты для IT , 2022 - 2023 Создание эффективных текстов в IT-сфере, обогащенных техническими деталями и привлекающих целевую аудиторию.



Образование:

🎓 Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ) , 2023 Журналистика



Связь:

📧 Email: [email protected]

📞 Телефон: +7 962 423 89 42

Я готов приняться за проект, который:

Заставит ваш бренд говорить с сердцем клиентов.

Привлечет ваших клиентов на новый уровень взаимодействия.

Сделает вашу компанию незабываемой в глазах аудитории.

Не могу дождаться, чтобы помочь вам сделать ваш бренд незабываемым!