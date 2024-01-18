Nersis

Артур Nersis

 
25 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Профессиональный Копирайтер

🎨 Цвета и слова - мои инструменты, а ваша история - мое поле творчества!

Обо мне:

За 2,5 года копирайтинга я превратил каждое слово в магию, каждую фразу в увлекательное приключение и каждый проект в произведение искусства. Мое призвание - делать тексты, которые не просто читают, а ощущают. Каждая точка - это маленький красочный ход к вашему успеху.

Мои навыки:

  • 🖋️ Продающий копирайтинг: Превращаю идеи в убедительные, лаконичные и эмоционально заряженные тексты, манящие клиентов.

  • 🎯 Целевая аудитория: Исследую и понимаю, что нужно вашим клиентам, чтобы создать точное попадание в цель.

  • 🌐 SEO-оптимизация: Помогу вашему контенту всплыть на вершину поисковых запросов.

  • 💡 Креативность и инновации: Ищу новые подходы и идеи для донесения вашего сообщения до аудитории.

Мой опыт:

  • 🏢 UnitContent, 2021 - 2022

    • Успешные проекты в области копирайтинга для различных заказчиков.

  • 🏢 Студия копирайтинга Контентим - Тексты для IT, 2022 - 2023

    • Создание эффективных текстов в IT-сфере, обогащенных техническими деталями и привлекающих целевую аудиторию.

Образование:

  • 🎓 Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ), 2023

    • Журналистика

Связь:

Я готов приняться за проект, который:

  • Заставит ваш бренд говорить с сердцем клиентов.

  • Привлечет ваших клиентов на новый уровень взаимодействия.

  • Сделает вашу компанию незабываемой в глазах аудитории.

Не могу дождаться, чтобы помочь вам сделать ваш бренд незабываемым!