Верстка сайтов из psd-макетов (соблюдая html/css стандарты, кроссбраузерно)

С 2008 года веду проект кондитерской компании (ссылка на сайт в портфолио): редизайн и продвижение.

Параллельно верстаю сайты для частных заказчиков из psd-макетов.

Знаю html/css, понимаю JavaScript, PHP.

Знаю seo, поэтому составляю код с учетом оптимизации сайтов для поисковых систем.

Работаю качественно.