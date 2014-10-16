Верстка сайтов из psd-макетов (соблюдая html/css стандарты, кроссбраузерно)
С 2008 года веду проект кондитерской компании (ссылка на сайт в портфолио): редизайн и продвижение.
Параллельно верстаю сайты для частных заказчиков из psd-макетов.
Знаю html/css, понимаю JavaScript, PHP.
Знаю seo, поэтому составляю код с учетом оптимизации сайтов для поисковых систем.
Работаю качественно.
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
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от $40
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Поисковые системы (SEO)
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от $300
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