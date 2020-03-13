Администратор онлайн-проектов
Мои навыки:
Создание сайтов на Tilda
- Создание лендингов, многостраничных сайтов
- Подключение и настройка домена и доменной почты
- Создание форм регистрации и сбора данных, а также страниц благодарности
- Интеграция с сервисом приема платежей
- Базовые настройки GetCourse
- Создание продуктов и предложений, и их интеграция с сайтом на Tilda
- Создание тренингов и уроков
- Работа с пользователями. Группы, сегментация
- Настройка рассылок, последовательностей
- Работа с процессами
- Настройка вебинарных воронок
- Техническая организация и сопровождение вебинаров на Bizon365
- Настройка трансляции с помощью YouTube и OBS
- Настройка рассылок сообщений в социальных сетях
- Создание чат-ботов, ведение каналов в Telegram
- Создание и автоматизация e-mail рассылок
- Оформление страниц в социальных сетях
- Создание 3D обложки для продукта
- Создание презентаций, банеров для треннигов