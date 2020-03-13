Nessibeli

Несибели Nessibeli

 
32 годаКазахстан/Актау
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Администратор онлайн-проектов

Мои навыки:

Создание сайтов на Tilda

  • Создание лендингов, многостраничных сайтов
  • Подключение и настройка домена и доменной почты
  • Создание форм регистрации и сбора данных, а также страниц благодарности
  • Интеграция с сервисом приема платежей
Платформа GetCourse

  • Базовые настройки GetCourse
  • Создание продуктов и предложений, и их интеграция с сайтом на Tilda
  • Создание тренингов и уроков
  • Работа с пользователями. Группы, сегментация
  • Настройка рассылок, последовательностей
  • Работа с процессами
Организация вебинаров

  • Настройка вебинарных воронок
  • Техническая организация и сопровождение вебинаров на Bizon365
  • Настройка трансляции с помощью YouTube и OBS
Создание рассылок

  • Настройка рассылок сообщений в социальных сетях
  • Создание чат-ботов, ведение каналов в Telegram
  • Создание и автоматизация e-mail рассылок
Создание визуального контента

  • Оформление страниц в социальных сетях
  • Создание 3D обложки для продукта
  • Создание презентаций, банеров для треннигов
TildaЧат-ботМногостраничный сайт