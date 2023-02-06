NessunRimpiant0

Многорукий многоног ищет работу:)

Впервые регистрируюсь на сайте фриланса. Не имею портфолио, но имею достаточное количество навыков и опыт, которые помогут мне выполнять различные задачи. Одно время я работала помощником руководителя и часто делала транскрибацию, создавала лендинги, работала с документами, освоила Photoshop, Tilda и Figma (на начальном уровне, но работать умею с сервисами). На данный момент я изучаю веб-вёрстку, так что и тут что-то умею делать.