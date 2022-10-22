Nessuno

Артем Nessuno

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Художник, иллюстратор

Вы можете приобрести у меня референс вашего персонажа, nsfw контент, обложку/разворот книги, полноценный арт.

Цены:

Скетч в цвете/без - 100-400 руб

Лайн - 400-700 руб

Полноценный - 700-1000 руб

Фон простой - 100-200 руб

Фон сложный - 200-500 руб

Предоплата 50% после утвержденного скетча, остальные 50% после спойлера законченного арта.

Дедлайн - 2 недели (до месяца если сложное тз)

Портфолио