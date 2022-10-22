Художник, иллюстратор
Вы можете приобрести у меня референс вашего персонажа, nsfw контент, обложку/разворот книги, полноценный арт.
Цены:
Скетч в цвете/без - 100-400 руб
Лайн - 400-700 руб
Полноценный - 700-1000 руб
Фон простой - 100-200 руб
Фон сложный - 200-500 руб
Предоплата 50% после утвержденного скетча, остальные 50% после спойлера законченного арта.
Дедлайн - 2 недели (до месяца если сложное тз)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Полноценный арт1 просмотр
- Персонаж по колени1 просмотр
- Животные2 просмотра
- Портрет по плечи2 просмотра
- Персонаж в полный рост2 просмотра