Художник, иллюстратор Вы можете приобрести у меня референс вашего персонажа, nsfw контент, обложку/разворот книги, полноценный арт. Цены: Скетч в цвете/без - 100-400 руб Лайн - 400-700 руб Полноценный - 700-1000 руб Фон простой - 100-200 руб Фон сложный - 200-500 руб Предоплата 50% после утвержденного скетча, остальные 50% после спойлера законченного арта. Дедлайн - 2 недели (до месяца если сложное тз)

Я против войны в Украине !