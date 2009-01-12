Nesterovich

Журналист, писатель, верстальщик

Образование - высшее (БГУ). Филологическое. Курсы дизайна. Знание программ QuarkXPress, InDesign, Photochop, CDr и др. Весь поцесс подготовки издания вплоть до сдачи издания в типографию. Опыт работы в издательствах - 10 лет. Опыт журналистской работы - 10 лет. В конце 2008 года вышла в свет книга, посвященная гражданской авиации. Пишу статьи на самую разную тематику. Работаю на сайте, редактирую, пишу, ставлю на сайт материалы. Всю эту работу могу выполнять удаленно: писать, редаутировать, верстать.