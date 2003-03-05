ПРЕВЬЮ,МОНТАЖ,КОМПАС
Я предлагаю такие услуги как:
- Работа в Photoshop.
- Работа в DaVinci Resolve.
- Работа в Adobe premiere pro.
- Перевод иностранных видео.
- Расшифровка аудио или видео информации в текстовую.
- Работа в КОМПАС 3D.
- Создание технических 3D моделей.
1. Результат 100%. Вы получите готовый лендинг, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.
2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.
3. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».
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