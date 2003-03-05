ПРЕВЬЮ,МОНТАЖ,КОМПАС

Я предлагаю такие услуги как:

Работа в Photoshop.

Работа в DaVinci Resolve.

Работа в Adobe premiere pro.

Перевод иностранных видео.

Расшифровка аудио или видео информации в текстовую.

Работа в КОМПАС 3D.

Создание технических 3D моделей.

1. Результат 100%. Вы получите готовый лендинг, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.

2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

3. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».