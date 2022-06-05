Продающий контент для Вашего бизнеса

Сертифицированный визуализатор бренда. Создаю фото и видео контент для экспертов и бизнеса в социальных сетях.Это мое дело жизни, которое безумно вдохновляет. В профессии с 2020 года. Сразу после завершения обучения вышла на первые места в мировом ТОП рейтинге визуализаторов бренда и стала тренеров в школе визуализаторов.За это время поработала с медиа сферой, производством лазерного оборудования, брендами одежды, инвесторами, дизайнерами, тренд-вотчером.