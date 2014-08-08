Ретушёр,Обработка фото

мала в 2014 году участие в областной олимпиаде графического дизайна и заняла первое место;

Имею опыт работы в : Paint.NET , Pixia, Adobe Photoshop(все серии), Adobe Photoshop Lightroom , Corel Draw, 3D Max , Compas 3D .

Направления: создание коллажей ; создание реклам; создание визиток; обработка фотографий; создание макетов выпускных альбомов; восстановление старых фотографий и многое др.

P.S.: Работа по:

-обработке лица, создание коллажей на выпуск, реставрация старых фотографий, создание постеров(реклам), визиток, обработка тела моделей в режиме «Пластика» и многое другое.