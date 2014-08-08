Ретушёр,Обработка фото
мала в 2014 году участие в областной олимпиаде графического дизайна и заняла первое место;
Имею опыт работы в : Paint.NET , Pixia, Adobe Photoshop(все серии), Adobe Photoshop Lightroom , Corel Draw, 3D Max , Compas 3D .
Направления: создание коллажей ; создание реклам; создание визиток; обработка фотографий; создание макетов выпускных альбомов; восстановление старых фотографий и многое др.
P.S.: Работа по:
-обработке лица, создание коллажей на выпуск, реставрация старых фотографий, создание постеров(реклам), визиток, обработка тела моделей в режиме «Пластика» и многое другое.
Портфолио
- Коллажи и постеры206 просмотров
- Толстые - худые1756 просмотров
- Восстановление156 просмотров
- Реклама131 просмотр
- Работы в ретуши, создании реклам, восстановлении124 просмотра
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