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Опыт работы 10 лет, , полиграфия, наружняя реклама, сувенирка, оформление помещения, разработка дизайна логотипов, раздаточного материала
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Верстка полиграфии
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$15/час
от $15от 1 дня
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Дизайн продукции
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$15/час
от $15от 1 дня
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Логотипы и Знаки
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$15/час
от $15от 1 дня
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Наружная реклама
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$15/час
от $15от 1 дня
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Фирменный стиль
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$15/час
от $15от 1 дня
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