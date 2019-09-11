NetMartin

Алсу NetMartin

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Быстро качественно недорого

Опыт работы 10 лет, , полиграфия, наружняя реклама, сувенирка, оформление помещения, разработка дизайна логотипов, раздаточного материала

Верстка полиграфии
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$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга