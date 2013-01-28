Джаудат Расимович Гарипов.
Россия, Республика Татарстан,
Казань
Ул. Павлюхина, 95, кв. 49
420111
E-mail [email protected]
Skype fkcevby
Водительские права: В
Образование
1992 г. – 1998 г. Казанский Государственный Технический Университет (КГТУ-КАИ), факультет технической кибернетики и информатики.
Предметы: теория процессоров, микропроцессорные системы, персональные компьютеры, базы данных и базы знаний, основы информационной безопасности, сетевые операционные системы, сети и телекоммуникации.
При окончании умел: администрировать Novell Netware 4.12 и MS Windows NT, проектировать и разрабатывать базы данных (дипломная работа по Oracle 7), уверенно работать на автоматизированных системах проектирования (AutoDesk AutoCAD). Также научился работать в команде и самостоятельно, планировать и эффективно использовать время.
Награды. Рекомендация государственной экзаменационной комиссии для поступления в аспирантуру.
1982-1992 Больше-Сардыкская средняя школа, Кукморский р-н, Татарстан, Россия.
Места работы.
Июль 2012 – Ноябрь 2012. Работа по договору, ООО «Босфор Групп».
- Проект системной интеграции. Проектирование, шеф монтаж, пуско-наладка и интеграция в единую вычислительную среду: локальную вычислительную сеть, систему контроля и управления доступом, видеонаблюдения.
- Проектирование и развертывание Windows Server 2008 Active Directory (AD), Terminal Server.
-Удаленный доступ.
Июнь 2008 – Июнь 2012 . Специалист по информационным технологиям, начальник отдела автоматизации ООО «Татвтормет», Казань.
- Администратор Windows Server 2003 (2008): Active Directory (AD), удаленный доступ, Terminal Server. Разработка и развертывание, подключение новых филиалов.
- Администратор системы видеонаблюдения. Ответственность: поддержка и расширение системы.
- Администратор за мини АТС Panasonic TDA 30. Ответственность: программирование, поддержка в актуальном состоянии.
- Разработка и внедрение электронного документооборота и системы видеоконференций между головным офисом и филиалами.
Апрель 2003 – март 2007. Начальник отдела СКС, проектировщик СКС. ООО «Контакт - Сервис», Казань.
- Проектирование СКС (локальная сеть, телефония, видеонаблюдение, СКУД, электропитание, противопожарная и охранная сигнализация), на объектах различной сложности.
- Руководство бригадой монтажников.
- Шеф-монтаж, пуско-наладка.
- Сертификация.
Выполненные проекты:
- Информационная система ОАО «Казаньзернопродукт». Особенности: ввиду большой протяженности рабочие места в цехах подключены с использованием технологии CISCO LRE.
-проекты СКС для районных судов Республики Татарстан по заказу Судебного департамента.
Полученные навыки:
- Владение Autodesk AutoCAD 2007 на экспертном уровне
- Умение пользоваться каталогом Legrand, знание продукции
- Решение спорных моментов с заказчиком на основе СНиПов и ПУЭ.
Июль 1996 года - апрель 2003 года. Начальник вычислительного центра Казанской Государственной Сельскохозяйственной Академии (КГСХА), Казань.
- Решение стратегических и тактических задач вновь создаваемого вычислительного центра. Подбор сотрудников. Работа с поставщиками.
- Установка операционных систем, разработка и руководство установкой компьютерных сетей университетского кампуса.
- Получил: навыки по решению множественных задач в одно и то же время, умения работать при жестком ограничении времени, а также терпимость к сотрудникам и студентом в стрессовых ситуациях.
Интересы – хобби
• Звучит достаточно заезженно, но в самом деле очень люблю читать. (В основном классика: В. Гюго, О. Бальзак, Э.-М. Ремарк, М. Шолохов, А. Иванов, А. Солженицын и многие другие). И конечно же религиозная мысль: Коран и его толкования, мусульманское богословие, Библия.
• Путешествовал: Волга, Кавказ, Великобритания, Египет.
Знание языков
• Татарский, русский - в совершенстве.
• Английский – уверенно, на уровне устного перевода.
• Арабский, турецкий – могу общаться.
Навыки
• Профессионал Autodesk AutoCAD 2007, MS Server 2003 (2008), MS Windows XP.
• Уверенный пользователь Linux (Ubuntu).
• Опытный проектировщик структурированных кабельных систем (СКС), охранно-пожарных систем
• Опытный установщик СКС, охранно-пожарных систем, систем видеонаблюдения.