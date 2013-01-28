Системный администратор / проектировщик СКС

Джаудат Расимович Гарипов.

Россия, Республика Татарстан,

Казань

Ул. Павлюхина, 95, кв. 49

420111

E-mail [email protected]

[email protected]

Skype fkcevby

Водительские права: В

Образование

1992 г. – 1998 г. Казанский Государственный Технический Университет (КГТУ-КАИ), факультет технической кибернетики и информатики.

Предметы: теория процессоров, микропроцессорные системы, персональные компьютеры, базы данных и базы знаний, основы информационной безопасности, сетевые операционные системы, сети и телекоммуникации.

При окончании умел: администрировать Novell Netware 4.12 и MS Windows NT, проектировать и разрабатывать базы данных (дипломная работа по Oracle 7), уверенно работать на автоматизированных системах проектирования (AutoDesk AutoCAD). Также научился работать в команде и самостоятельно, планировать и эффективно использовать время.

Награды. Рекомендация государственной экзаменационной комиссии для поступления в аспирантуру.

1982-1992 Больше-Сардыкская средняя школа, Кукморский р-н, Татарстан, Россия.

Места работы.

Июль 2012 – Ноябрь 2012. Работа по договору, ООО «Босфор Групп».

- Проект системной интеграции. Проектирование, шеф монтаж, пуско-наладка и интеграция в единую вычислительную среду: локальную вычислительную сеть, систему контроля и управления доступом, видеонаблюдения.

- Проектирование и развертывание Windows Server 2008 Active Directory (AD), Terminal Server.

-Удаленный доступ.

Июнь 2008 – Июнь 2012 . Специалист по информационным технологиям, начальник отдела автоматизации ООО «Татвтормет», Казань.

- Администратор Windows Server 2003 (2008): Active Directory (AD), удаленный доступ, Terminal Server. Разработка и развертывание, подключение новых филиалов.

- Администратор системы видеонаблюдения. Ответственность: поддержка и расширение системы.

- Администратор за мини АТС Panasonic TDA 30. Ответственность: программирование, поддержка в актуальном состоянии.

- Разработка и внедрение электронного документооборота и системы видеоконференций между головным офисом и филиалами.

Апрель 2003 – март 2007. Начальник отдела СКС, проектировщик СКС. ООО «Контакт - Сервис», Казань.

- Проектирование СКС (локальная сеть, телефония, видеонаблюдение, СКУД, электропитание, противопожарная и охранная сигнализация), на объектах различной сложности.

- Руководство бригадой монтажников.

- Шеф-монтаж, пуско-наладка.

- Сертификация.

Выполненные проекты:

- Информационная система ОАО «Казаньзернопродукт». Особенности: ввиду большой протяженности рабочие места в цехах подключены с использованием технологии CISCO LRE.

-проекты СКС для районных судов Республики Татарстан по заказу Судебного департамента.

Полученные навыки:

- Владение Autodesk AutoCAD 2007 на экспертном уровне

- Умение пользоваться каталогом Legrand, знание продукции

- Решение спорных моментов с заказчиком на основе СНиПов и ПУЭ.

Июль 1996 года - апрель 2003 года. Начальник вычислительного центра Казанской Государственной Сельскохозяйственной Академии (КГСХА), Казань.

- Решение стратегических и тактических задач вновь создаваемого вычислительного центра. Подбор сотрудников. Работа с поставщиками.

- Установка операционных систем, разработка и руководство установкой компьютерных сетей университетского кампуса.

- Получил: навыки по решению множественных задач в одно и то же время, умения работать при жестком ограничении времени, а также терпимость к сотрудникам и студентом в стрессовых ситуациях.

Интересы – хобби

• Звучит достаточно заезженно, но в самом деле очень люблю читать. (В основном классика: В. Гюго, О. Бальзак, Э.-М. Ремарк, М. Шолохов, А. Иванов, А. Солженицын и многие другие). И конечно же религиозная мысль: Коран и его толкования, мусульманское богословие, Библия.

• Путешествовал: Волга, Кавказ, Великобритания, Египет.

Знание языков

• Татарский, русский - в совершенстве.

• Английский – уверенно, на уровне устного перевода.

• Арабский, турецкий – могу общаться.

Навыки

• Профессионал Autodesk AutoCAD 2007, MS Server 2003 (2008), MS Windows XP.

• Уверенный пользователь Linux (Ubuntu).

• Опытный проектировщик структурированных кабельных систем (СКС), охранно-пожарных систем

• Опытный установщик СКС, охранно-пожарных систем, систем видеонаблюдения.