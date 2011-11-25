Знание языка: Русский, Украинский, легкий разговорный/письменный и технический Английский
Образование: незаконченное высшее
Учебное заведение, специальность:
СШ № 83
Николаевский межрегиональный университет развития человека "Украина" по специальности маркетолог
Стаж работы:
Фитнес центер Джайпур на должноти Дизайнер
удаленная html верстка
Профессиональные навыки:
HTML, CSS, XHTML, С, С++, Adobe Photoshop(сертефикат от Specialist.ru), Adobe Illustrator, AutoCad(сертификат от Autodesk), VisualStudio.
Прочее:
болшое желание к работе и к учебе. Много энергии и интузиазма. Умею работать как в компании так и самостоятельно. Ответственная, целеустремленная.