Знание языка: Русский, Украинский, легкий разговорный/письменный и технический Английский

Образование: незаконченное высшее

Учебное заведение, специальность:

СШ № 83

Николаевский межрегиональный университет развития человека "Украина" по специальности маркетолог

Стаж работы:

Фитнес центер Джайпур на должноти Дизайнер

удаленная html верстка

Профессиональные навыки:

HTML, CSS, XHTML, С, С++, Adobe Photoshop(сертефикат от Specialist.ru), Adobe Illustrator, AutoCad(сертификат от Autodesk), VisualStudio.

Прочее:

болшое желание к работе и к учебе. Много энергии и интузиазма. Умею работать как в компании так и самостоятельно. Ответственная, целеустремленная.