Neta_Kuskova

БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ ООО И ИП, НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ФИЗ ЛИЦ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Стаж работы 19 лет. Прошла всю бухгалтерию с 0 до главного бухгалтера холдингов. Основное

направление было - строительство, но работала и на производстве, и в услугах, и в торговле, и в

некоммерческих организациях. Знаю все системы налогообложения., раздельный учет,

обособленные подразделения, ВЭД (импорт), кредитные договора. Проходила внешние проверки

аудиторов, встречные и выездные проверки налоговых органов. Работала с ИП на УСН и патенте.

Вела бухгалтерию нескольких юридических лиц (более 10). Руководила бухгалтерией (от 1 до 5

человек).

НАВЫКИ:

ОСНО, УСН, ЕНВД, ИП, ВЭД (импорт). Уверенный пользователь ПК, 1С 7.7, 8.1, 8.2, 8.3 Word, Exel,

Internet, клиент-банк, все правовые программы, Такском, Контур. Могу вести бухгалтерию от начала

до конца. Основы кадропроизводства.