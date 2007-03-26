Netadmin

Сергей Netadmin

 
51 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создание корпоративных сетей передачи данных
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Восстановить работу IIS-сервера с ASP

    Добрый день. Есть каталог с сайтом и база данных (mdb) со старого сервера (возможно, что был 2003). Сайт - простой = база данных с возможностью поиска. Новый сервер = Windows Server 2016 стандарт со всеми вытекающими ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужен работающий пример кода в Lazarus. Связь БД и дерева.

    Среда программирования - Lazarus. Необходимо написать кусок кода для отображения в TVirtualTreeView базы данных в виде раскрывающегося дерева. В настоящее время имеется БД PostgreSQL с компонентом LTREE, в котором есть таблица с иерархической структурой в виде: [list=1][*]ID - ...

    PostgreSQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Настройка Nagios на сервере FreeBSD

    $100

    Установлена система FreeBSD 8. Необходимо установить и настроить Nagios, к нему web-интерфейс, сделать доступным web-интерфейс ТОЛЬКО по логину/паролю и через https. Создать 5 тестовых объектов для проверки работоспособности. Среди тестовых объектов необходимо сформировать мониторинг по ...

    iOSFreeBSD
    Настройка сервера/ПО9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа для записи на серию USB-дисков

    $500

    Операционная система: FreeBSD 6. Язык программирования: Perl Название программы: usbwriter Что необходимо: 1. Одновременная запись ISO-образа на USB-диски. 2. Проверка записи. 3. Запись статистики в лог-файл. Программе передаются следующие параметры: 1. ключ -f – полный путь и имя файла-образа 2. ключ -n – необходимое количество записей 3. ключ -s – необходимый ...

    PerlFreeBSD
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Rhayader
49 летГрузия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Восстановить работу IIS-сервера с ASP
Отличный заказчик, быстрая оплата
Всё хорошо. Рекомендую.
Ответный отзыв
synergix
Руслан 
41 годУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Настроить антиспам-систему
Весьма доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Всё хорошо. Сделал в срок. Всё, как обговаривали. Рекомендую.
Ответный отзыв
SHEPherd1974
Евгений 
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Нужен работающий пример кода в Lazarus. Связь БД и дерева.
Четкая постановка задачи. Своевременная оплата. Рекомендую.
Задание выполнено в срок. Претензий не имею. Всё понятно и хорошо. Рекомендую.
Ответный отзыв