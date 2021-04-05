Netesov_smm

SMM-щик, Таргетолог

Я начинающий SMM-специалист и таргетолог, а также project-manager. Обладаю всеми необходимыми навыками и знаниями в SMM? таргетированной рекламе и в проектном управлении. Образование получаю в SkillBox. Стажировку по SMM проходил в инвестиционной компании, стажировку по Проектному управлению - в WEB студии.

Имею опыт в создании страниц в социальных сетях, составлении стратегии продвижения, выбора TOV, создании рубрикатора и контент-плана, умею писать продающие посты, умею через редакторы создавать креативы под Ваш бизнес, настраивать таргетированную рекламу, вести страницы с постингом по рубрикатору.

Также имею опыт и знания в составлении концепции проекта, управлении рисками, коммуникации с подрядчиками, бизнесом, постановке задач через ТЗ, создании презентаций по проекту и защите концепции, плана проекта и бюджета перед заказчиком.

Готов дать высокую вовлеченность в проект и высокую ответственность за результат.