Студия интернет-маркетинга Netpeak.

Студия интернет-маркетинга Netpeak (netpeak.ua)— одна из крупнейших SEO-студий Украины и лидер рынка юга Украины. Среди наших клиентов множество контент-порталов, интернет-магазинов, популярнейших сайтов в своих тематиках.

Для нашей студии продвижение сайтов является наукой. Для того, чтобы превратить web-проект клиента в универсальный инструмент продаж, мы исследуем, экспериментируем и создаем новые методы продвижения. Каждый проект уникален и требует сугубо индивидуального объема и вида работ, необходимых для выполнения поставленных клиентом задач.

Ответственность, четкость, профессионализм — вот эпитеты, которыми нас награждают наши клиенты.

Информации о некоторых наших клиентах и отзывы Вы найдете здесь: http://netpeak.ua/clients/.