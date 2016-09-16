Электроснабжение и Связь проект

Здравствуйте!

К вашим услугам следующие виды работ.

- проектирование систем электроснабжения 0,4-10 кВ ( разделы ЭК , ЭВ, ЭС, ЭП, ЭОМ, ЭН, ЭГ)

- проектирование слаботочных систем (разделы CC, НСС, СКС)

- черчение однолинейных схем

- оцифровка схем, планов (с внесением изменений, актуализации и т.д.)

Если у Вас есть небольшой разовый заказ – не "сортируем" работы – мы к Вашим услугам!

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