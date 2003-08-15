Веб разработчик

Я мотивированный и ответственный веб-разработчик, с готовностью брать на себя новые задачи и учиться новым технологиям. Мои навыки и опыт работы позволяют мне создавать высококачественные и эффективные веб-приложения. Мой опыт в студиях разработки гарантирует качество выполненной работы и соблюдение сроков. Буду рад сотрудничеству и продолжению успешной карьеры в веб-разработке.



- Разработка и поддержка полного стека веб-приложений

- Участие во всех этапах разработки: проектирование, разработка, тестирование и развертывание

- Проектирование и реализация базы данных

- Разработка пользовательского интерфейса с использованием HTML, CSS и JavaScript, PHP

- Работа с фреймворками и библиотеками, такими как React, Angular и Vue.js, Laravel

- Интеграция с внешними API и сервисами

- Оптимизация производительности и обеспечение безопасности приложения

- Работа в команде с другими разработчиками и дизайнерами для достижения общих целей проекта



Навыки:



- Владение языками программирования: JavaScript, HTML, CSS

- Знание фреймворков и библиотек: React, Angular, Vue.js

- Опыт работы с базами данных: MySQL, MongoDB

- Умение работать с Git для контроля версий кода

- Опыт работы с веб-серверами и серверными языками программирования Node.js