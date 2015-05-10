Контент-менеджер, SMM-менеджер, редактор сайта, копирайтер
Я писал и пишу контент для многих сайтов очень известной российской международной компании, а также веду аккаунты компании в соцсетях (генерирую идеи, пишу контент). Если более конкретно - это Instagram, Facebook, VK, YouTube, Twitter, Odnoklassniki. Всего около 100 аккаунтов, если сложить вместе.
Если потребуется, могу предоставить полный список (как сайтов, так и групп)
Также я хорошо изучил систему управления сайтом «1С-Битрикс», овладел навыками HTML-верстки, CSS, графическими и видеоредакторами.
Чем я занимаюсь каждый день:
- Создание текстов, их публикация, обновление и корректировка на сайтах компании;
- Инициирование инфо-поводов, а также сбор информации для актуализации контента на сайтах компании и в соцсетях;
- Поиск и техническая обработка фото-, видео- и аудиоматериалов для сайтов компании;
- Разработка и реализация концепции активности в соцсетях (постановка задач, выполнение, замер эффективности, корректировка действий);
- Наполнение страниц компании в соцсетях (Facebook, Instagram, ВКонтакте, Twitter и др.) качественным контентом в соответствии с утвержденной концепцией активности компании в соцсетях;
- Комментарии и ответы на вопросы, презентации, отзывы гостей в соцсетях;
- Контроль актуальности информации на сайтах партнеров и обеспечение их необходимой для размещения информацией;
- Контроль качества размещенной информации (орфография, стилистика, перевод, качество фотоиллюстраций);
- Формирование отчетов по статистике;
- Обеспечение сохранности конфиденциальной информации.
- Высокая грамотность и правильный литературный русский язык! Склонность к аналитике.
- Большой опыт в написании всевозможных текстов (статей, новостей, интервью и комментариев) как для сайтов, так и для СМИ. Занимался разработкой буклетов и презентаций.
- Есть отличный опыт ведения внутрикорпоративного сайта, корпоративного журнала.
- Хороший опыт в редактировании текстов.
- Хороший опыт в администрации сайта (Bitrix), написании SEO-оптимизированных текстов.
- Скрупулезность в изучении фактов, ответственность, проф. тактичность, умение работать в команде, амбициозность, коммуникабельность, креативность
- Исполнительность, самодисциплина, умение работать в напряженной обстановке с большим количеством отвлекающих факторов.
- Хорошие дипломатические качества, целеустремленность: умение самостоятельно формировать задачи и выполнять их. Высокая скорость выполнения задач, активность и инициатива.
- Ярко выраженное чувство прекрасного. Перфекционист.
Действие аккаунта приостановлено!