Neuroxd

Антон Neuroxd

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Контент-менеджер, SMM-менеджер, редактор сайта, копирайтер

Я писал и пишу контент для многих сайтов очень известной российской международной компании, а также веду аккаунты компании в соцсетях (генерирую идеи, пишу контент). Если более конкретно - это Instagram, Facebook, VK, YouTube, Twitter, Odnoklassniki. Всего около 100 аккаунтов, если сложить вместе. 

Если потребуется, могу предоставить полный список (как сайтов, так и групп)

Также я хорошо изучил систему управления сайтом «1С-Битрикс», овладел навыками HTML-верстки, CSS, графическими и видеоредакторами.

Чем я занимаюсь каждый день:

  • Создание текстов, их публикация, обновление и корректировка на сайтах компании;
  • Инициирование инфо-поводов, а также сбор информации для актуализации контента на сайтах компании и в соцсетях;
  • Поиск и техническая обработка фото-, видео- и аудиоматериалов для сайтов компании;
  • Разработка и реализация концепции активности в соцсетях (постановка задач, выполнение, замер эффективности, корректировка действий);
  • Наполнение страниц компании в соцсетях (Facebook, Instagram, ВКонтакте, Twitter и др.) качественным контентом в соответствии с утвержденной концепцией активности компании в соцсетях;
  • Комментарии и ответы на вопросы, презентации, отзывы гостей в соцсетях;
  • Контроль актуальности информации на сайтах партнеров и обеспечение их необходимой для размещения информацией;
  • Контроль качества размещенной информации (орфография, стилистика, перевод, качество фотоиллюстраций);
  • Формирование отчетов по статистике;
  • Обеспечение сохранности конфиденциальной информации.
Мои достоинства и личностные качества:

  • Высокая грамотность и правильный литературный русский язык! Склонность к аналитике.
  • Большой опыт в написании всевозможных текстов (статей, новостей, интервью и комментариев) как для сайтов, так и для СМИ. Занимался разработкой буклетов и презентаций.
  • Есть отличный опыт ведения внутрикорпоративного сайта, корпоративного журнала.
  • Хороший опыт в редактировании текстов.
  • Хороший опыт в администрации сайта (Bitrix), написании SEO-оптимизированных текстов.
  • Скрупулезность в изучении фактов, ответственность, проф. тактичность, умение работать в команде, амбициозность, коммуникабельность, креативность
  • Исполнительность, самодисциплина, умение работать в напряженной обстановке с большим количеством отвлекающих факторов.
  • Хорошие дипломатические качества, целеустремленность: умение самостоятельно формировать задачи и выполнять их. Высокая скорость выполнения задач, активность и инициатива.
  • Ярко выраженное чувство прекрасного. Перфекционист.