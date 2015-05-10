Контент-менеджер, SMM-менеджер, редактор сайта, копирайтер

Я писал и пишу контент для многих сайтов очень известной российской международной компании, а также веду аккаунты компании в соцсетях (генерирую идеи, пишу контент). Если более конкретно - это Instagram, Facebook, VK, YouTube, Twitter, Odnoklassniki. Всего около 100 аккаунтов, если сложить вместе.

Если потребуется, могу предоставить полный список (как сайтов, так и групп)

Также я хорошо изучил систему управления сайтом «1С-Битрикс», овладел навыками HTML-верстки, CSS, графическими и видеоредакторами.

Чем я занимаюсь каждый день:

Создание текстов, их публикация, обновление и корректировка на сайтах компании;

Инициирование инфо-поводов, а также сбор информации для актуализации контента на сайтах компании и в соцсетях;

Поиск и техническая обработка фото-, видео- и аудиоматериалов для сайтов компании;

Разработка и реализация концепции активности в соцсетях (постановка задач, выполнение, замер эффективности, корректировка действий);

Наполнение страниц компании в соцсетях (Facebook, Instagram, ВКонтакте, Twitter и др.) качественным контентом в соответствии с утвержденной концепцией активности компании в соцсетях;

Комментарии и ответы на вопросы, презентации, отзывы гостей в соцсетях;

Контроль актуальности информации на сайтах партнеров и обеспечение их необходимой для размещения информацией;

Контроль качества размещенной информации (орфография, стилистика, перевод, качество фотоиллюстраций);

Формирование отчетов по статистике;

Обеспечение сохранности конфиденциальной информации.