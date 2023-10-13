Neva_branding

Нева - брендинговое агенство из сердца Питера 🤍

< Делаем для людей, со смыслом >

Мы оказываем весь цикл брендинговых услуг:

▫️Логотип

Мощный маркетинговый инструмент, повысить уровень внимания к марке, оказать влияние на объем продаж

▫️Фирменный стиль

Благодаря фирменному стилю потребитель быстрее и проще распознает и запоминает бренд в условиях нарастающего информационного шума и высокой конкуренции.

▫️Разработка сайта

Если у бизнеса нет сайта, то бизнеса считай у тебя нет) Мы разрабатываем сайты любой сложности: сайт визитка, лендинг, корпоративный сайт, интернет-магазин

▫️Брендинг

Один из важнейших нематериальных активов компании

Основная его цель доносить образ компании до целевой аудитории, привлекать и удерживать потребителей

▫️Нейминг

Грамотный нейминг будет вызывать уверенность в надежности компании у потенциальных партнёров и инвесторов

▫️Дизайн

Наше агентство создает дизайн любой сложности

Любим и дизайним каталоги, наружную рекламу, упаковки и многое другое, просто напишите нам