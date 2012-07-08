Nevechnaya

Кристина Калягина Nevechnaya

 
36 летРоссия/Самара
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Я могу: РЕРАЙТИНГ,КОПИРАЙТИНГ,ДИЗАЙН,ПОЛИГРАФИЯ
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Отзывы заказчиков
pavel_brunki
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Нужно разместить вакансии
Рекомендую обращаться)! Кристина работу выполнила на профессиональном уровне. Тексты были размещены грамотно ! Сотрудничество с Кристиной оставило только положительные впечатления! работа выполнена точно в срок и качественно, обязательно обращусь ещё, Успехов и побольше интересных проектов.
Копирайтинг
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $4
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $3
от 5 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 3 дней
нет рейтинга