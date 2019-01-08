Never4ever

Александр Сергеев Never4ever

 
29 летРоссия/Нижний Новгород
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Качественный видеомонтаж

Приветствую!

Предоставляю услуги по видеомонтажу.

Спектр моих возможностей:

-обрезка, склеивание, наложение видео

-подбор видеоряда под конкретную аудиозапись

-подбор аудиоряда к готовому видео

-монтирование видео по готовым материалам

-монтирование видео на заданную тему

-монтирование коротких видео

-монтирование видео длительностью до нескольких часов

-наложение титров, переходов