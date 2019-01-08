Never4ever

Александр Сергеев Never4everNever4ever
29 летРоссия/Нижний Новгород
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Качественный видеомонтаж
Приветствую!
Предоставляю услуги по видеомонтажу.
Спектр моих возможностей:
-обрезка, склеивание, наложение видео
-подбор видеоряда под конкретную аудиозапись
-подбор аудиоряда к готовому видео
-монтирование видео по готовым материалам
-монтирование видео на заданную тему
-монтирование коротких видео
-монтирование видео длительностью до нескольких часов
-наложение титров, переходов
Действие аккаунта приостановлено!