Юрист

Стаж роботи більше 2-х років. Спеціалізація - претензійно-позовна робота в сфері цивільно-господарських правовідносин (окрім кредитних договорів). В ЄДРСР наявні більше 10-ти господарських справ із позитивними рішенням за позовними заявами, що складені та процесуально супроводжені мною, ціна позову яких варіюється від 200 тис. грн. до більше 6-ти мільйонів гривень, які в свою чергу набрали законної сили та зверненні до примусового виконання.

Здійснюю написання позовних заяв та процесуальне супроводження господарських, адміністративних та цивільних справ (без представництва, у зв'язку із відсутністю свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю).