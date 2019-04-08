NevskayaJuliya

Меня зовут Юлия. Я являюсь специалистом по интернет-рекламе в рекламной сети Яндекса, в мои услуги входит проведение аудита сайта, продукции или услуги сайта, а также аудит уже имеющихся рекламных кампаний клиентов, создание тестовой рекламной кампании, создание основной рекламной кампании, проведение оптимизации рекламной кампании. Хотели бы вы приумножить поток клиентов и увеличить число заказов за счет настройки рекламы на ваш сайт? Стоимость настройки тестовой рекламной кампании составляет от 1000-3000 рублей в зависимости от объема работы. Вам я предлагаю провести аудит вашего сайта и ваших услуг бесплатно, провести аудит имеющихся рекламных кампаний, чтобы понимать эффективно ли вам в дальнейшем проводить настройку рекламной кампании. Если Вас заинтересовало мое предложение, предлагаю обсудить подробнее. Жду от Вас ответа.