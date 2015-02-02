NewCounsel

Русский бухгалтер в Барселоне, Эмиграция в Испанию, налогообложение

Наша компания является своеобразной платформой приземления в Испании как физ.лица, так и

юр.лица. Весь процесс, от визовой поддержки и получения вида на жительство до ведения налоговой отчетности - ведется непосредственно через наш офис.