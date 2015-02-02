NewCounsel

Русский бухгалтер в Барселоне, Эмиграция в Испанию, налогообложение
Наша компания является своеобразной платформой приземления в Испании как физ.лица, так и
юр.лица. Весь процесс, от визовой поддержки и получения вида на жительство до ведения налоговой отчетности - ведется непосредственно через наш офис.
- Ведение полной финансовой, налоговой отчетности компании;
- Вид на жительство в Испании ;
- Постановка и восстановление бухгалтерского учета;
- Абонентское сопровождение компаний;
- Учет, который принято называть кадровым;
- Консультации по вопросам бухучета;
- Полная организация и восстановление бухгалтерского учета;
- Подготовка и сдача отчетности;
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности;
- Консультирование по вопросам налогообложения;
- Оптимизация налогообложения;
- Бизнес услуги;
- Регистрация организаций;
- Ликвидация организаций;
- Открытие счетов в банке;
- Организация бизнеса;
- Вступление в фонд малого бизнеса;
- Уведомление об открытии и закрытии счета
- Информирование клиента о изменениях в законодательстве и т д .