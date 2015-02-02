NewCounsel

Сослан NewCounsel

 
51 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Русский бухгалтер в Барселоне, Эмиграция в Испанию, налогообложение

Наша компания является своеобразной платформой приземления в Испании как физ.лица, так и

юр.лица.  Весь процесс, от визовой поддержки и получения вида на жительство до ведения налоговой отчетности - ведется непосредственно через наш офис.

  • Ведение полной финансовой, налоговой отчетности компании;
  • Вид на жительство в Испании ;
  • Постановка и восстановление бухгалтерского учета;
  • Абонентское сопровождение компаний;
  • Учет, который принято называть кадровым;
  • Консультации по вопросам бухучета;
  • Полная организация и восстановление бухгалтерского учета;
  • Подготовка и сдача отчетности;
  • Анализ финансово-хозяйственной деятельности;
  • Консультирование по вопросам налогообложения;
  • Оптимизация налогообложения;
  • Бизнес услуги;
  • Регистрация  организаций;
  • Ликвидация организаций;
  • Открытие счетов в банке;
  • Организация бизнеса;
  • Вступление в фонд малого бизнеса;
  • Уведомление об открытии и закрытии счета
  • Информирование клиента о изменениях в законодательстве и т д .