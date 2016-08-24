NewHunter1337

Нужно нарисовать логотип для сервисного центра/мастерской по ремонту телефонов, планшетов, ноутбуков. Нужны креативный и в тоже время простой дизайн. Есть домен и название "Revice" и "Revise", типу "Ремонт девайсов". Жду ваших предложений, цен, сроков! Спасибо ...