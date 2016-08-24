NewHunter1337

Всем привет! есть площадь в магазине 3.5 кв м (подробнее на картинке). нужно нарисовать дизайн проект со стекляными витринами, столиком внутри и нишами под раскрой
- Интерьеры и Экстерьеры12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна помощь с интеграцией и настройкой сайта на Prestashop Обязательно!! 1. Интеграция со службой доставки "Нова Пошта". 2. Вход в интернет-магазин при помощи соц. сетей. Второстепенно ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сайт с Нынешним ЛОГО - revice.com.ua ЛОГО делел сам ) изначально была задумка Revice как составное слово из слов "Ремонт Девайсов" Нужно больше креатива и "запоменаемости ...Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно нарисовать логотип для сервисного центра/мастерской по ремонту телефонов, планшетов, ноутбуков. Нужны креативный и в тоже время простой дизайн. Есть домен и название "Revice" и "Revise", типу "Ремонт девайсов". Жду ваших предложений, цен, сроков! Спасибо ...Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт9 лет назад