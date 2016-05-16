Роман Коваленко NewTimeStudioNewTimeStudio
35 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Занимаемся созданием высококачественных графических видеороликов любой сложности.
Я предоставляю комплексный набор услуг : генерация идей, написание сценария, профессиональная дикторская озвучка, создание графики, музыкальное и звуковое оформление, продвижение видео и раскрутка видео на You Tube.
Я могу создать для Вас следующие видеопродукты: инфографика, doodle видео, рисованное видео, промо-ролик, рекламный ролик, имиджевый ролик, видео для бизнеса, вирусное видео, видеопрезентация, реклама для тв, видеоролик-трейлер, видео логотип, анонс мероприятия, автобиографическое видео, видео курс, видеоуроки, видеоинструкция, монтаж.
Портфолио
- WentGAS (ВентГАЗ) Видеоролик в стиле: инфографика,286 просмотров
- Видеопрезентация в стиле инфографика для I-Butler196 просмотров
- Meel175 просмотров
- Mr. Freeman bitok.fm (анимация в стиле mr.Freeman)255 просмотров
- Видеоролик для компании City Zen194 просмотра
- 3D анимация для компании InstaPlasticWorld180 просмотров
- Рекламный видеоролик для ТРЦ "Барабашово"158 просмотров
- Графический видеоролик для EximBank172 просмотра