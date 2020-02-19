Newlifeegor

Дизайнер логотипов и стилей, иконок. Настраиваю Битрикс24.

Меня зовут Егор.

Выполняю заказы по дизайну последние 5 лет.

В моей практике не только разработка логотипов и верстка каталогов, но и опыт в производстве наружной рекламы, полиграфии.

2 года работал маркетологом в городских СМИ

2 года - менеджером+дизайнером типографии полного цикла:

Наружная и интерьерная печать

Оперативная цифровая полиграфия и офсет

Сувенирная продукция

Мобильные конструкции

Оформление соц. сетей

Данный опыт позволяет шире взглянуть на изготавливаемые макеты, с позиции не только визуала, но и технических особенностей изготовления, а так же эффективности.