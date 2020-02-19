Newlifeegor

Дизайнер логотипов и стилей, иконок. Настраиваю Битрикс24.
Меня зовут Егор.
Выполняю заказы по дизайну последние 5 лет.
В моей практике не только разработка логотипов и верстка каталогов, но и опыт в производстве наружной рекламы, полиграфии.
2 года работал маркетологом в городских СМИ
2 года - менеджером+дизайнером типографии полного цикла:
- Наружная и интерьерная печать
- Оперативная цифровая полиграфия и офсет
- Сувенирная продукция
- Мобильные конструкции
- Оформление соц. сетей
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