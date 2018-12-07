https://rustvcom.com/online/golos_7_sezon_9_vypusk_nokauty_07_12_2018_pervyj_kanal/2018-12-07-4330﻿ - Голос. Перезагрузка 7 сезон 9 серия Нокауты последний выпуск 7 декабря. Поединки лучших вокалистов продолжаются — Наставники разбили свои команды на тройки, где каждый из участников исполняет по одной песне. Из каждой тройки в следующий этап проходит только один исполнитель. Алина Загитова – вторая после короткой программы в финале Гран-при по фигурному катанию. Соревнования среди женщин можно назвать противостоянием русской и японской школ фигурного катания. По три представительницы из каждой страны. Во главе с 16-летними Алиной Загитовой и Рикой Кихирой. Они единственные среди девушек выиграли по два этапа гран-при и вот теперь впервые встретились лицом к лицу. В арсенале Алины ее коронные каскады. Козырь японки – аксель в 3,5 оборота.

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