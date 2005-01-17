Редакторская деятельность

Личная информация: Дата рождения: 03.11.1981 г. Адрес проживания: г. Покачи, ул. Мира д. 32. Семейное положение: не замужем.

Контактная информация: Мобильный телефон: 89634927516. E-mail: [email protected]

Образование: 2000-2006 гг. Томский государственный универсиет Систем управления и радиоэлестроники. Специализация: экономика и управление на предприятиях. Специальность: экономист-менеджер.

Опыт работы:

17.01.2005 – 11.07.2008гг. – Издательско-полиграфический центр «Медиа», должность: технический редактор. Профессиональные обязанности: - верстка полос, компьютерная обработка печатной продукции, вычитка статей, печать, фальцовка полос газетного тиража.

Деятельность:

Набор, вычитка, верстка, перевод текстов на техническую тематику (английский).