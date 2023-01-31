Готов к открытым предложениям
Готов к сотрудничеству:
Создание логотипа для сайта.
Создание обложек для треков, каналов, книг, фильмов.
Обработка фото, картинок.
Создание коротких привью для каналов и просто видео.
Монтаж видео.
Написание текстов на заказ (треки, реклама, сценарии).
Создание ботов для разных соцсетей под разные задачи.
Озвучка видео
Создание инструментального сопровождения
Условия работы:
Цены на все виды предоставляемых услуги индивидуальны.
Работа только по предоплате или постоплате в зависимости от услуги.
Я против войны в Украине!