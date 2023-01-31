Neyronow

Владислав Neyronow

 
27 летБеларусь/Борисов
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Готов к открытым предложениям

Готов к сотрудничеству:

  1. Создание логотипа для сайта.

  2. Создание обложек для треков, каналов, книг, фильмов.

  3. Обработка фото, картинок.

  4. Создание коротких привью для каналов и просто видео.

  5. Монтаж видео.

  6. Написание текстов на заказ (треки, реклама, сценарии).

  7. Создание ботов для разных соцсетей под разные задачи.

  8. Озвучка видео

  9. Создание инструментального сопровождения

Условия работы:

  • Цены на все виды предоставляемых услуги индивидуальны.

  • Работа только по предоплате или постоплате в зависимости от услуги.

Логотип для сайта