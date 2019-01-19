Nezamvit

Александр Ляховский Nezamvit

 
33 годаБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Настройка и доработка 1с и "Моего Склада"

    Есть сервер , установлена не очень подходящая версия 1с. Настроен импорт из "Мой Склад" в 1С приходов ,расходов и банка . Работать с этим невозможно по ряду причин . Нужно доработать , до настроить.

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Raspberry pi print server with telegram

    задача подобрать софт или написать скрипт(bash, python, php) и железо(цветной лазерный принтер до 300уе + raspberry любой версии)   для выполнения следующей задачи  все это надо настроить:  выбрать raspberry pi с выходом в интернет – выбрать подходящую сборку, выбрать ...

    PHPPythonBash
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад