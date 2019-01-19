Есть сервер , установлена не очень подходящая версия 1с. Настроен импорт из "Мой Склад" в 1С приходов ,расходов и банка . Работать с этим невозможно по ряду причин . Нужно доработать , до настроить.
1С-программирование1 заявка
Закрыт
3 года назад
Есть сервер , установлена не очень подходящая версия 1с. Настроен импорт из "Мой Склад" в 1С приходов ,расходов и банка . Работать с этим невозможно по ряду причин . Нужно доработать , до настроить.
задача подобрать софт или написать скрипт(bash, python, php) и железо(цветной лазерный принтер до 300уе + raspberry любой версии) для выполнения следующей задачи все это надо настроить: выбрать raspberry pi с выходом в интернет – выбрать подходящую сборку, выбрать ...