Unity Developer

Як фрілансер Unity, я є досвідченим розробником ігор з пристрастю до створення захопливих та цікавих ігор для гравців. Я маю великий досвід роботи з Unity, а також знання C#, ігрової механіки, фізики, анімації та користувацьких інтерфейсів.



Протягом своєї кар'єри я працював над різноманітними проектами, включаючи мобільні ігри, VR-ігри та ігри для ПК/консолей. Я пишаюся своєю здатністю працювати як самостійно, так і в команді, і завжди шукаю нові та інноваційні способи розширити межі можливого в розробці ігор.



На додаток до моїх технічних навичок, я також сильний комунікатор і співробітник. Я вважаю, що чітка комунікація та позитивний настрій є важливими для створення успішних ігор, і я прагну будувати міцні робочі стосунки як з клієнтами, так і з членами команди.



Якщо ви шукаєте когось, хто допоможе вам втілити вашу ігрову ідею в життя, або вам потрібен досвідчений розробник, який приєднається до вашої команди, я впевнений, що у мене є навички, досвід і пристрасть, щоб досягти видатних результатів.