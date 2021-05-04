NiCheSee

Алексей NiCheSee

 
33 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Транскрибация текстов

Готов взять на себя задачу в перенесении текста с аудио/видео в печатный формат, а так же внести некие коррективы на Ваше усмотрение.

Нужно для заказа:

  • Качественное видео/аудио или ссылка на его расположение
  • Аудио/видео только на русском языке
  • Отсутствие сильных помех или искажений, ввиду которых будет невозможно или почти невозможно разобрать слова
  • Ваши пожелания к выполнению заказа или подробное описания корректив, которые необходимо внести