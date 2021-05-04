Транскрибация текстов
Готов взять на себя задачу в перенесении текста с аудио/видео в печатный формат, а так же внести некие коррективы на Ваше усмотрение.
Нужно для заказа:
- Качественное видео/аудио или ссылка на его расположение
- Аудио/видео только на русском языке
- Отсутствие сильных помех или искажений, ввиду которых будет невозможно или почти невозможно разобрать слова
- Ваши пожелания к выполнению заказа или подробное описания корректив, которые необходимо внести
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