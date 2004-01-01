Помощь студентам в написании работ.
Добрый день,меня зовут Лия и я являюсь автором студенческих работ.
Основные направления моей работы:
1. Помощь в написании курсовых, дипломных работ, рефератов по следующим темам:
- Логистика;
-Юриспруденция;
-Право;
-Философия;
-Искусствоведение;
- Культурология;
- Реклама;
-Психология;
-Педагогика
2. Помощь в подъеме уникальности работы по системе антиплагиат, text.ru, e-txt.ru и др.
3.Рерайтинг ВКР.
4.Подготовка презентации+ текста для ВКР.
Дополнительные услуги :
- Презентации в PowerPoint;
- Создание видопрезентаций в Proshow producer.
Способы связи:
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