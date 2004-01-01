Nia12

Ли Nia12

 
21 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Помощь студентам в написании работ.

Добрый день,меня зовут Лия и я являюсь автором студенческих работ. 

Основные направления моей работы:

 1. Помощь в написании курсовых, дипломных работ, рефератов по следующим темам:

- Логистика;

-Юриспруденция;

-Право;

-Философия;

-Искусствоведение;

- Культурология; 

- Реклама;

-Психология;

-Педагогика

2.  Помощь в подъеме уникальности работы по системе  антиплагиат, text.ru, e-txt.ru и др.

3.Рерайтинг  ВКР.

4.Подготовка презентации+ текста для ВКР.

Дополнительные услуги :

- Презентации в PowerPoint;

- Создание видопрезентаций в Proshow producer.

 Способы связи:

ВК:   https://vk.com/id521604174