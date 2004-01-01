Помощь студентам в написании работ.

Добрый день,меня зовут Лия и я являюсь автором студенческих работ.

Основные направления моей работы:

1. Помощь в написании курсовых, дипломных работ, рефератов по следующим темам:

- Логистика;

-Юриспруденция;

-Право;

-Философия;

-Искусствоведение;

- Культурология;

- Реклама;

-Психология;

-Педагогика

2. Помощь в подъеме уникальности работы по системе антиплагиат, text.ru, e-txt.ru и др.

3.Рерайтинг ВКР.

4.Подготовка презентации+ текста для ВКР.

Дополнительные услуги :

- Презентации в PowerPoint;

- Создание видопрезентаций в Proshow producer.

Способы связи:

ВК: https://vk.com/id521604174