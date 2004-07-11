О привет

Давай познакомимся :)

Меня зовут Николай и как ты мог заметить я создаю дизайна для любых систем, но обычно это сайты.

Мне очень интересна сфера дизайна, по этому я постоянно экспериментирую и изучаю новые навыки, так что могу в работе предложить попробовать что-то новое и это будет бесплатно, только дай свое согласие.

А вот что мне не интересно так это официальный стиль общения. «Доброго времени суток уважаемые коллеги» даже читать трудно, лучше сказать привет и перейти в дружеский диалог двух приятелей, чем придерживаться этой нудной деловой беседы.

Почему у тебя маленькое портфолио ?

На это есть 2 причины:

1) Как я однажды сказал: "лучше качество чем количество". По этому я постоянно удаляю старые работы которые не соответствуют моему уровню

2) Я не хочу делать выдуманные работы как с какого нибудь Behance, у которых только красивый визуал и не более. Дизайн должен решать проблемы бизнеса, а не быть красивой картинкой. А если все же хочешь на них посмотреть, то лучше иди к иллюстратору, вот он точно знает что такое красивая картинка

Почему выбирают тебя ?

На это есть множество причин, но парочку из них я все же назову:

1) У меня маленькая предоплата :) Да и к тому же я ее возвращаю если дизайн не понравился

2) Готов подсказать что можно сделать в работе или в других делах. И вообще, пиши мне когда хочешь, я буду только рад поболтать :)

3) И моя любимая тема это правки. Хотя их обычно не бывает ?\_(?)_/?. Они кстати тоже бесплатные и в любом количестве, хоть весь макет переделать :)

4) Готов общаться как угодно и где угодно, телеграм, ватсап, скайп (хотя кто им сейчас пользуется). В общем скажи где будет удобнее там и будем общаться

Это конечно еще не все, но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, по этому оставляю свои контакты внизу и буду рад воплотить твою задумку в жизнь

Вконтакте : https://vk.com/nicolay.manyakhin

Инстаграм : https://www.instagram.com/nicolay.manyakhin/

Телеграм : +7 777 184 14-33

Ватсап : +7 777 184 14-33

P.s: очень хочу поработать с VR, так что если есть такой проект, я буду рад если ты обратишься ко мне :)