Видеомонтаж. Наложение текста, музыки. Так же видео в 360 градусов.
- видеомонтаж из ваших видео и фото материалов любой сложности, наложение эффектов, цветокоррекция;
- монтаж роликов в 360 градусов;
- наложение текста на видео;
- наложение фоновую музыку;
- монтаж рекламных роликов ;
- монтаж вебинаров, лекций, семинаров и т. п;
- ролики для видеоблоггеров;
- создам видео с нуля по Вашей озвучке с подбором фото и видео материала;
- вырезка неудачных кадров с видео и склейка;
- и т. д.
Мой канал на YouTube для просмотра примеров работ:
https://www.youtube.com/channel/UCGpjcmBtsaLBS1Yu-njYfnw?view_as=subscriber
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