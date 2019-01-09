Видеомонтаж. Наложение текста, музыки. Так же видео в 360 градусов.

- видеомонтаж из ваших видео и фото материалов любой сложности, наложение эффектов, цветокоррекция;

- монтаж роликов в 360 градусов;

- наложение текста на видео;

- наложение фоновую музыку;

- монтаж рекламных роликов ;

- монтаж вебинаров, лекций, семинаров и т. п;

- ролики для видеоблоггеров;

- создам видео с нуля по Вашей озвучке с подбором фото и видео материала;

- вырезка неудачных кадров с видео и склейка;

- и т. д.

Мой канал на YouTube для просмотра примеров работ:

https://www.youtube.com/channel/UCGpjcmBtsaLBS1Yu-njYfnw?view_as=subscriber