NiceToMeetYou

Станислав Марушко NiceToMeetYou

 
31 годУкраина/Донецк
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Верстка сайта - Адаптивная с Анимацией (быстро, качественно не дорого)

Доброго времени суток!

Готов выполнить проект Качественно / Не дорого / В обговоренный срок.

Владею следующими технологиями и навыками:

Фронтенд 

    1. HTML5/CSS3.

    2. Sass/Less/Bootstrap

    3. JavaScript.

    4. JQuery.

Адаптивная верстка:

    1.Flex-box

    2.@media

    3.по сетке Bootstrap

Бэкенд / CMS

    1. WordPress

JavascriptWordPressВерстка сайтаHTMLBootstrapjQuerySASS
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