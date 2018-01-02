Станислав Марушко NiceToMeetYouNiceToMeetYou
31 годУкраина/Донецк
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Верстка сайта - Адаптивная с Анимацией (быстро, качественно не дорого)
Доброго времени суток!
Готов выполнить проект Качественно / Не дорого / В обговоренный срок.
Владею следующими технологиями и навыками:
Фронтенд
1. HTML5/CSS3.
2. Sass/Less/Bootstrap
3. JavaScript.
4. JQuery.
Адаптивная верстка:
1.Flex-box
2.@media
3.по сетке Bootstrap
Бэкенд / CMS
1. WordPress
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